الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة، وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي – أن الحالات الـ 6 تعود إلى مواطنين كويتيين، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا.
وأضاف أنه سيتم نقل الحالات الست إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 105 حالات.
وفى الوقت الذى ينتظر فيه أبناء الكويت يوميا، مؤتمر الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، ليطلعهم على الحصيلة اليومية لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أبدى أبناء الجالية الهندية العاملة فى الكويت مؤخرا، اهتماما كبيرا بذلك المؤتمر، بعدما قفزت أعداد المصابين به منهم، ابتداء من الأسبوع الماضى.
وتصدر أبناء الجالية الهندية الاثنين، لأول مرة منذ ظهور الفيروس في الكويت في 24 فبراير الماضي، قائمة الأكثر إصابة به في البلاد، بواقع حالة وفاة واحدة، وهي الوحيدة في الكويت حتى الآن، و304 إصابات، ليتفوقوا على الكويتيين، الذين بلغ عدد المصابين منهم 239 إصابة، ليشكل المقيمين من الجنسية الهندية، وأبناء الشعب الكويتي نسبة 81.6% من اجمالي المصابين.
وجاءت باقي الجنسيات العاملة في الكويت في المراكز اللاحقة، وبفارق شاسع عن الهنود والكويتيين؛ حيث جاء أبناء الجالية المصرية في المركز الثالث بواقع 37 حالة إصابة، ثم الجالية البنجلاديشية بـ35 حالة، والباكستانية بـ12 حالة، والفلبينية بـ11 حالة، والإيرانية بـ8 حالات، ثم المقيمين من الجنسيتين اللبنانية والصومالية بـ3 حالات لكل منهما.
وبالنسبة لمصادر الإصابة، تصدرت مؤخرا أيضا الحالات المخالطة لحالات تحت قيد التقصي الوبائي القائمة بنحو 218 حالة إصابة، تلاها بريطانيا بعد إصابة 106 حالات مرتبطة بالسفر اليها، ثم إيران بواقع 89 حالة، والحالات تحت قيد التقصي الوبائي بـ80 حالة إصابة، ثم المخالطون من دون تحديد المصدر بـ17 حالة إصابة، وكذلك أذربيجان بنفس عدد الاصابات.
وجاء في المركز السابع في قائمة أسباب الاصابة بالفيروس في الكويت، المرتبطين بالسفر إلى فرنسا، بواقع 13 إصابة، ثم السعودية بـ11 إصابة، ومصر بـ7 إصابات، وسويسرا بـ5 إصابات، والأردن، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والهند بـ4 إصابات لكل دولة، ثم الإمارات بـ3 اصابات، وكل من قطر، والعراق، والفلبين، وكندا، والبرازيل والصومال بحالة واحدة لكل دولة.
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