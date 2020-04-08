اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة العالمية تناشد بتقدير دور التمريض فى مواجهة كورونا: قف لهم احتراما

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:51 ص
الصحة العالمية تناشد بتقدير دور التمريض فى مواجهة كورونا: قف لهم احتراما المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بدعم الممرضات والممرضين، مشير إلى أن ساعات العمل الطويلة تزيد من مشقة عملهم فى مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وقال الحساب الرسمى للمنظمة بمصر عبر تويتر :" ساعات العمل الطويلة والإرهاق وشواغل السلامة المهنية جميعها تزيد من مشقة عمل الممرضين والممرضات في مواجهة كوفيد-19، قف لهم احتراماً وعبر عن دعمك".

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية بمصر

 

وفى سياق آخر سلطت قناة سكاى نيوز الضوء على تصريحات مسئول في منظمة الصحة العالمية، قال فيها إن معظم بلدان الشرق الأوسط تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المنطقة لا تزال أمام فرصة لاحتواء التفشى.

وأكدت المنظمة تسجيل ما يتجاوز 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرقي البحر المتوسط التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي لكنها لا تضم تركيا.

وأوضح ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة، أن نحو 78 بالمائة من هذه الإصابات في إيران، فيما سجلت بقية البلدان الأخرى أقل من أربعة آلاف إصابة ومعظمها شهد أقل من ألف إصابة.

وأورد برينان، في إفادة صحفية بالقاهرة، أن معدل الوفاة في المنطقة يماثل المعدل العالمي، مضيفا أن هناك مؤشرات مشجعة على استقرار معدل الحالات الجديدة في إيران، في الأيام الماضية، رغم أن بلدانا أخرى تواجه خطر زيادة الحالات.

ونقلت رويترز عن برينان قولهك "في جميع البلدان الأخرى نشهد في معظم الأحيان زيادة مقلقة في عدد الحالات يوما بعد يوم".

وأضاف "نحتاج بالفعل لمنهج شامل لطريقة تعزيز إجراءات الصحة العامة التي أثبتت فاعليتها مثل الرصد المبكر والفحص المبكر وعزل المصابين".

وتعانى الكثير من دول المنطقة من آثار نزاعات وأزمات سياسية، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على التصدي للفيروس.

وعبرت وكالات دولية عن قلقها بشأن ملايين اللاجئين والنازحين، وحذرت من أن إغلاق الحدود قد يصعب توصيل المساعدات.

وفي السودان، ناشدت الأمم المتحدة الحكومة، تسهيل إتاحة المساعدات الإنسانية لأكثر من ستة ملايين شخص، هذا العام، عن طريق تسريع وصول المساعدات الطبية وعمال الإغاثة.

وقال جوي يوب سون، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان في بيان "إذا لم يكن هناك تنسيق ملائم فقد يتعطل أو يفشل توصيل المساعدات الإنسانية كأحد تداعيات كوفيد-19".

 

 

 


منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية بمصر

التمريض

الممرضين

الممرضات

كورونا نيوز

كورونا ميتر

كوفيد 19

كورونا 2020

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يواصل ترويجه لهيدروكسى كلوروكين ويروى قصة نائبة شفيت بسببه.. الرئيس الأمريكى يهاجم منظمة الصحة العالمية: ندرس وقف تمويلها لقراراتها الخاطئة حول كورونا..ولو استمعت لنصائحها لتوفى مئات الآلاف من المواطنين

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:39 ص

منظمة الصحة العالمية تحت نيران واشنطن.. إثناء رئيس المنظمة على جهود الصين في مكافحة كورونا يدفع الرئيس الأمريكى لمهاجمتها.. ترامب: أخفقت ورفضت نصائحها الأولية.. ودعوات أمريكية بتقديم رئيس المنظمة لاستقالته

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:23 ص

ترامب: سنعلق دفع الأموال لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذها قرارات خاطئة عن كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:10 ص

فى يوم تأسيسها.. ما هو تاريخ منظمة الصحة العالمية وما أهدافها؟

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:00 م

ترامب: منظمة الصحة العالمية ضللت واشنطن بشأن منع السفر من وإلى الصين

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة