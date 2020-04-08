اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:20 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية : إصابة أكثر من 10 ألاف حالة بكورونا فى أفريقيا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:30 م
الصحة العالمية : إصابة أكثر من 10 ألاف حالة بكورونا فى أفريقيا ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا
هند المغربي

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قالت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات كوفيد - 19 في أفريقيا ارتفع ليصل إلى أكثر من 10ألاف شخص، وأودى بحياة 500 تقريبا.

وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، لكن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

ومن جانبها حذرت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، " من أن كوفيد – 19  لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".

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ودعت مويتي إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة ى مكافحة الفيروس.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه حتى الآن وسعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ، مما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.

 


افريقيا

الامم المتحدة

كورونا

الصحة العالمية

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