اليوم السابع
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الصحة السعودية تطلق "حملة متر ونص " التوعوية للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:50 م
الصحة السعودية تطلق "حملة متر ونص " التوعوية للوقاية من فيروس كورونا كورونا
كتب محمد جمال

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تواصلاً لجهود وزارة الصحة السعودية التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، فقد تم إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار "متر ونص" تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر والالتزام بترك مسافة متر ونص عند الحاجة لمخالطة الآخرين بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " والحد من انتشاره.

 

وتزامنا مع إعلان انطلاق الحملة تفاعل حسابات 7 جهات حكومية حيث تم نشر تغريدة مشتركة عن الحملة.


وأكدت " الصحة " بحسب " واس" أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

 


وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات .


كورونا

فيروس كورونا

السعودية

الصحة السعودية

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