الصحة السعودية: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ2932 وحالات التعافى لـ631

إبراهيم سعيد

أفادت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمرها اليومى، حول انتشار فيروس كورونا، بتسجيل 137 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة السعودية، اليوم الاربعاء، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، بارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2932 وحالات التعافي إلى 631 حالة .

كما أعلن أمس، وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة ، أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعا كبيرا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 200 ألف إصابة.