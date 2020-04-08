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السياحة والآثار تفتح موقع جبانة بنى حسن الأثرية للزيارات الافتراضية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:42 م
السياحة والآثار تفتح موقع جبانة بنى حسن الأثرية للزيارات الافتراضية جبانة بنى حسن
كتبت آمال رسلان 

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تطلق مساء اليوم وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة داخل موقع جبانة بني حسن الأثرية، على صفحاتها الرسمية بشبكة الانترنت والتواصل الاجتماعى، جبانة بنى حسن هى عبارة عن مقابر محفورة فى الجبل، تقع حوالى 20 كيلومترًا جنوب مدينة المنيا.

يوجد في الجزء الأعلى من الجبل حوالى 40 مقبرة كبيرة ترجع للفترة بين الأسرة السادسة (حوالى 2345–2181 ق.م) في أواخر الدولة القديمة، والأسرة الثانية عشرة (حوالى 1985–1795 ق.م) وخلال الدولة الوسطى، كما تم دفن حكام الإقليم الخامس عشر بمصر العليا مثل مقابر خنوم حتب الثاني، أمنمحات، باقت الثالث، وخيتى فى حالة جيدة من الحفظ، وتزين جدرانها نقوش جميلة ذات ألوان زاهية. ويوجد ببني حسن مقابر أخرى عديدة، منها يرجع للعصر المتأخر (664–332 ق.م)، والعصر البطلمي (332–30 ق.م)، والعصر الروماني (من بداية عام 30 ق.م).

‏#StayHome ‏#StaySafe ‏#ExperienceEgyptFromHome ويأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وكانت الوزارة قد أطلقت خمس زيارات افتراضية على مدار الأيام الماضية شملت مقبرة حفيدة خوفو، والمعبد اليهودى بمصر القديمة، والدير الأحمر بسوهاج.


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