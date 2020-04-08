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السكة الحديد: ملتزمون بإيقاف حركة القطارات طوال فترة الحظر وفق التعديلات الجديدة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:51 م
السكة الحديد: ملتزمون بإيقاف حركة القطارات طوال فترة الحظر وفق التعديلات الجديدة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد التزامها استمرار إيقاف حركة القطارات بالمرفق خلال فترة حظر التجوال حتى23  إبريل الجارى وفق التعديلات الجديدة فى مواعيد الحظر من مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالى، وأن جداول تشغيل قطارات الصعيد لن تشهد تعديلا ملحوظ بعكس قطارات خطوط بحرى التى يتم دراسة مد التشغيل ساعة وزيادة بعض الرحلات، وسيتم العمل بالمواعيد الجديدة لحظر التجوال من غد الخميس.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعلن اليوم الأربعاء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

واستهل اجتماع الحكومة الأسبوعى بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق حديثه عن أزمة فيروس " كورونا"  أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.

 


مواعيد القطارات

حركة السكة الحديد

حظر التجوال

اخبار مصر

اخبار اليوم

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