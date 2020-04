السفارة الكندية تشكر الحكومة المصرية ومصر الطيران لإعادة الكنديين لبلدهم

وجهت السفارة الكندية بالقاهرة مجددا الشكر للحكومة المصرية ولشركة مصر للطيران بعد تسيير رحلة جوية تقل الكنديين الراغبين فى العودة إلى بلادهم.

ووقالت السفارة الكندية فى تغريدة لها على حسابها الرسمى على تويتر: "فى وقت سابق اليوم، رحلت طائرة تحمل 244 كنديا من القاهرة إلى تورنتو. شكرا كثيرا على كل صبركم، وشكر خاص لشركة مصر للطيران وللحكومة المصرية ولفريق السفارة الكندية بالقاهرة للعمل بجد للغاية من أجل تحقيق ذلك. ونتمنى لجميع ركاب الكائرة رحلة آمنة إلى الوطن.

Earlier today, a flight carrying 344 🇨🇦's departed from Cairo to Toronto. Many thanks to all for your patience, with special thanks to @EGYPTAIR, the Government of Egypt and the @CanEmbEgypt team for working so hard to make it happen. We wish all onboard a safe journey home 👋.