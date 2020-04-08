السفارة الكندية تشكر الحكومة المصرية ومصر الطيران لإعادة الكنديين لبلدهم

كتبت ريم عبد الحميد

وجهت السفارة الكندية بالقاهرة مجددا الشكر للحكومة المصرية ولشركة مصر للطيران بعد تسيير رحلة جوية تقل الكنديين الراغبين فى العودة إلى بلادهم.

ووقالت السفارة الكندية فى تغريدة لها على حسابها الرسمى على تويتر: "فى وقت سابق اليوم، رحلت طائرة تحمل 244 كنديا من القاهرة إلى تورنتو. شكرا كثيرا على كل صبركم، وشكر خاص لشركة مصر للطيران وللحكومة المصرية ولفريق السفارة الكندية بالقاهرة للعمل بجد للغاية من أجل تحقيق ذلك. ونتمنى لجميع ركاب الكائرة رحلة آمنة إلى الوطن.

Earlier today, a flight carrying 344 🇨🇦's departed from Cairo to Toronto. Many thanks to all for your patience, with special thanks to @EGYPTAIR, the Government of Egypt and the @CanEmbEgypt team for working so hard to make it happen. We wish all onboard a safe journey home 👋. — Canada in Egypt (@CanEmbEgypt) April 8, 2020

وقالت السفارة للكنديين الذين لم يستطيعوا اللحاق بالطائرة: نتفهم الإحباط والقلق الذين يسببه ذلم لكم ولأحبائكم. وفى حين أننا نشكركم على صبركم فى هذه الأوقات الصعبة، تأكدوا أننا نواصل العمل على مدار الساعة لإجياد كرق لغعادتكم إلى الوطن

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء ، رحلة شركة مصر للطيران الاستثنائية ، في طريقها إلى مدينة تورونتو بكندا، وعلى متنها 350 كنديا لبلادهم، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وسبق أن وجه سفير كندا فى مصر جيس داتون الشكر لشركة مصر للطيران على رحلة لإعادة المواطنين الكنديين فى مصر إلى بلادهم، كما وجه الشكر لفريق السفارة الكندية فى مصر للعمل لساعات طويلة من أجل تحقيق هذا.