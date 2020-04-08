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"الزراعة": حملات مروية على منافذ بيع تقاوى 7 محاصيل صيفية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:00 ص
"الزراعة": حملات مروية على منافذ بيع تقاوى 7 محاصيل صيفية.. اعرف التفاصيل تقاوى المحاصيل الصيفية
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، أن هناك حملات مرورية مفاجئة على منافذ بيع تقاوى 7 محاصيل صيفية للتأكد من بيع" البذرة" بالسعر المدعم منعا للتلاعب بالأسعار، وعمل حملات مرورية مكثفة على محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز التقاوى تباعا، لطرحها فى منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة وبالسعر المناسب.

 يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أعلنت اسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

وأوضح حاتم إبراهيم، فى تصريحات "اليوم السابع "، إنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجاءت أسعار التقاوى التى طرحتها الوزارة، منها تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردى 10 ابيض، هـجين فردى 168 اصفر، هـجين فردى 176 أصفر، زنة الشيكارة 5كجم، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي321  ابيض، هـجين ثلاثى 368 اصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنيها.

وشملت تقاوى محاصيل الموسم الصيفى، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنية، وبالنسبة لتقاوى القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنية زنة 24 كجم، وجميع أصناف القطن للوحة القبلى والوجة البحرى زنة الشيكارة 24كجم بنفس سعر العام الماضى دون زيادة 260جنيها و12كجم بسعر 130جنيها.

 


المحاصيل الصيفية

أسعار التقاوى

انتاج التقاوى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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