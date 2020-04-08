اليوم السابع
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الرى تتسلم المرحلة الأولى من عملية حماية دهب من أخطار السيول

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:06 م
الرى تتسلم المرحلة الأولى من عملية حماية دهب من أخطار السيول المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن اللجنة المشكلة لاستلام عملية حماية مدينة دهب من أخطار السيول المرحلة الأولى- برئاسة الدكتور أحمد الكومي - مفتش بالادارة قامت بالمرور على مواقع العملية لاستلامها استلامًا ابتدائيًا.

أضاف سركيس أن الأعمال التى تم تنفيذها تضمنت إنشاء سد وادي أبوخشيب وسد وادي زغرة الأسفل وسد وادي زغرة مع المراخ وبحيرة وادي زغرة وبحيرة وادي زغرة مع المراخ وتدعيم وتأهيل سد الغائب وتدعيم سد وحاجز الجيبي.

أوضح سركيس أنه تبين أن جميع هذه الأعمال تم الانتهاء منها في ميعادها المقرر بتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

ووضعت وزارة الرى إستراتيجية للتعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين مهمين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولي وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية.

ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحلية.
 

 


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