اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يبحث مع نظيره الجنوب إفريقى العلاقات الثنائية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:00 ص
الرئيس التونسى يبحث مع نظيره الجنوب إفريقى العلاقات الثنائية الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس التونسى ، قيس سعيّد، اليوم اتصال هاتفى مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، تناول العلاقات بين البلدين، إلى جانب الوضع الصحى فى العالم وفى إفريقيا على وجه الخصوص.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جاء في بيان صدرعن رئاسة الجمهورية التونسية، ان الرئيسين اتفقا اتفق على ضرورة توحيد الجهود على المستوى العالمى لمواجهة جائحة كورونا العالمية.

وأكد، أنّ الإنعزال وغلق الحدود لم يعودا كافيين، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في مستوى كل دولة، لا يمكن أن تمثل حلاً، بدليل أن انتشار هذه الجائحة يزداد يوما بعد يوم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال: "يجب معاقبة من يحتكر المواد الغذائية كمجرم حرب"، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة، إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس، كما أفادت بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.

وقالت الوزارة إنه "في إطار المتابعة الحينية للوافدين (من الخارج) تم إلى حد الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و 29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف و 462 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية".


تونس

الرئيس التونسى

قيس سعيد

جنوب افريقيا

رئيس جنوب افريقيا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحفى تونسى: نواجه مشكلة عدم الالتزام والاستهتار بالحجر الصحى فى تونس

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:42 م

تونس تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالى يرتفع إلى 623

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:12 م

التستر على كورونا يقودك للسجن..النيابة الأردنية: تسجيل قضية ضد شخص مصاب بالفيروس تعمد إصابة الآخرين..وزير صحة تونس باكيا: التزموا بإجراءات الدولة لمجابهة الوباء..ويحذر من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:09 م

تونس تعلن تسجيل إصابة بفيروس كورونا فى أحد ثكنات الحرس الوطنى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة