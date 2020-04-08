اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى: الأسبوع القادم سيكون صعبا.. و10 عقاقير قيد الاختبار

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:17 ص
الرئيس الأمريكى: الأسبوع القادم سيكون صعبا.. و10 عقاقير قيد الاختبار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ.ش.أ

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على أن الأسبوع القادم سيكون صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجرى أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم.

وقال ترامب - في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة، "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا"، مؤكدا أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف ترامب، : "هناك بصيص أمل، ونمضى سريعا في حربنا العلمية ضد الفيروس"، لافتا إلى أنه سيطلب من الكونجرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين وإنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها؛ نظرا لأن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25% من العمود الفقري لاقتصاد البلاد".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تراجع عن تعليق الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية، عندما سئل عن أهمية التوقيت الآن فى ظل استمرار الجائحة.

وقال "لا لم أقل ذلك". "قلت أنني سوف أنظر فى وقف التمويل لها.

وقال ترامب عن منظمة الصحة العالمية: "لقد أعطونا بعض القرارات السيئة للغاية". ووصفهم بأنهم يتحيزون للصين.

وتراجع الرئيس الأمريكى ردا على سؤال، عن قوله إنه سيعلق الأموال فى هذا الوقت الموجهة لمنظمة الصحة العالمية، وقال "قلت إننا سندرس وقفه".، ولكنه بالفعل قال ذلك.


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الصحه العالميه

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