اليوم السابع
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الديمقراطيون بأمريكا يطالبون بزيادة الإنفاق على المستشفيات والحكومات المحلية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:35 م
الديمقراطيون بأمريكا يطالبون بزيادة الإنفاق على المستشفيات والحكومات المحلية نانسى بيلوسى
كتبت ريم عبد الحميد

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دعا قادة الديمقراطيين فى الولايات المتحدة إلى تخصيص مئات الملايين من الدولارات للمستشفيات والولايات والحكومات المحلية ومتلقى الطوابع الغذائية ردا على طلب إدارة ترامب العاجل للحصول على 250 مليار دولار للشركات الصغيرة.

 

 وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وتشارلز شومر رئيس الأفلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ فى بيان مشترك إن التسارع المفاجئ فى أزمة كورونا يتطلب تحرك جرئ وعاجل ومستمر من الكونجرس لحماية أرواح الأمريكيين وسبل عيشهم.

 

وجاءت قائمة مطالبهم بعد يوم واحد من دعوة وزير الخزانة ستيفين مونتشين للكونجرس للموافقة سريعا على مبلغ إضافى بقيمة 250 مليار دولار لتكملة برنامج قروض للشركات الصغيرة بقيمى 349 مليار دولار تم إغراقه بقضايا التنفيذ والطلب الكبير.

 وكان برنامج الأعمال الصغيرة جزءا من حزمة إغاثة بقيمة 2 تريليون دولار صدرت أواخر الشهر الماضى فى محاولة لوقف إراقة الدماء الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، والذى أدى إلى توقف التجارة فى معظم أنحاء البلاد، وارتفعت مطالبات البطالة بسرعة وأغلقت العديد من الشركات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت أمس، الثلاثاء، إن قادة الكونجرس والبيت الأبيض يتقاربان حول الحاجة إلى حزمة مساعدات جديدة فى محاولة لاحتواء الدماء الاقتصادى لوباء كورونا، خوفا من أن قانون الإنقاذ الذى تم إقراره الشهر الماضى بقيمة 2 تريليون دولار سيكون له تأثير محدود فقط.

 

وقالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، للمشرعين، أمس، الاثنين، إن الديمقراطيين فى المجلس يتطلعون إلى حزمة زيادة إنفاق ستتكلف بسهولة أكثر من تريليون دولار، وذلك بحسل ما قال مسئولان رفض الكشف عن هويتهما. ويتطلع الديمقراطيون لتمديد مساعدت البطالة والأعمال الصغيرة لأشهر إضافية، وكذلك، تقديم دفعة أخرى من الشيكات المباشرة لدافعى الضرائب.

 

 وأعرب ترامب عن دعم بعض الأفكار التى طرحها الديمقراطيون مثل المساعدة الموسعة لأصحاب الأعمال الصغيرة، وإجراءات إنقاذ جديدة للأسر.

 

وفى غضون ذلك، دعا قادة الجمهوريين إلى المزيد من المساعدة للشركات وأموال لتعزيز نظام الرعاية الصحية المثقل.

 


 


نانسى بيلوسى

الديمقراطيين

كورونا

الولايات المتحدة

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