اليوم السابع
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الخطايا السبعة وراء تفشى كورونا فى إيطاليا ..تعرف عليها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:57 م
الخطايا السبعة وراء تفشى كورونا فى إيطاليا ..تعرف عليها فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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تعتبر إيطاليا أولى الدول التى تعانى من انتشار فيروس كورونا ، وخاصة مقاطعة لومبارديا، التى تمثل بؤرة الإصابات والوفيات بسبب كوفيد 19، وحول تلك الأزمة الصحية، قام اتحاد الأطباء بدراسة أكد فيها إن إيطاليا ارتكبت أخطاء فى مرحلتها الأولى من انتشار الفيروس، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وحدد أطباء من اتحاد الأطباء الإيطالى 7 أخطاء ساعدت على ارتفاع عدد الإصابات والوفيات وهم:

1- نقص البيانات الدقيقة حول انتشار الوباء

كانت البيانات فى البداية حول انتشار فيروس كورونا متضاربة ، ولم تكن هناك معلومات دقيقة حول الفيروس فى المستشفيات وتشخيص الإصابات

2- عدم تحديد بؤر انتشار الفيروس وعزلها

فى بداية انتشار الفيروس كانت هناك بؤر لانتشاره المتمثلة فى لومبارديا وكان من المفترض عزل المقاطعة بشكل كامل ، وبالمثل مقاطعة بيرجامو.

3- الخلط فى إدارة دور رعاية المسنين وعدم إغلاقها

يرى اتحاد الأطباء فى إيطاليا إن عدم عزل دور المسنين وتطهيرها فى بداية انتشار الفيروس زاد من انتشار العدوى وساهم فى إبقاءها خارج نطاق السيطرة فى هذه الأماكن، ففى بيرجامو بلغ عدد الوفيات من كبار السن 600 من أصل 6000 .

4- نقص الحماية الكافية للأطباء والعامليين الصحيين

تسبب عدم حماية الاطباء فى وفاة العديد، مما ادى إلى انتشار الفيروس بشكل كبير، كما خلق أزمة فى عدد الأطباء والممرضين والممرضات فى المستشفيات، والذى يصل عددهم إلى 89 طبيبا وإصابة آلاف العمال فى مراكز الطوارئ.

5- عدم نشر الوعى الصحى بشكل سريع

عدم نشر الوعى الصحى ومعلومات عن الفيروس ، والجهل الذى كان منتشر حول الفيروس ، كان له لتأثير على زيادة الإصابات.

6- عدم الاهتمام بمنع الرحلات القادمة من الصين، مما دفع العديد من المسافرين المصابين بالاختلاط بالشعب الإيطالي، وأدى إلى نشر العدوى بصورة كبيرة، دون الاهتمام بما يحدث أو إجراء الإحصاءات اللازمة جراء هذا الوباء.عدم اتخاذ قرارات سريعة حول إنهاء الأنشطة الرياضية

7- استمرار المباريات والأنشطة الرياضية كانت من أهم الأخطاء التى وقعت فيها إيطاليا حول التعامل مع فيروس كورونا، مما أدى إلى انتشار العدوى.


ايطاليا

فيروس كورونا

اخطاء

اوروبا

وباء

كوفيد 19

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