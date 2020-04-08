الخارجية الروسية jعول على رد إيجابى من واشنطن حول اقتراح تمديد معاهدة ستارت

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الأربعاء، أن موسكو تعول على رد إيجابى مبكر من الولايات المتحدة على اقتراح تمديد معاهدة (ستارت).

وجاء فى بيان صادر عن الخارجية، ونشرته وكالة سبوتنك الروسية: "وفقًا لمبادرة الرئيس الروسى فلاديمير فلاديمير بوتين، فى ديسمبر من العام الماضي، تم اقتراح على الجانب الأمريكى ودون أى شروط مسبقة تمديد معاهدة ستارت والبدء فى دراسة الأسئلة العملية المتعلقة بهذا الأمر. نتطلع إلى استجابة إيجابية سريعة من الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن: "دور وأهمية المعاهدة يتزايد بشكل ملحوظ فى الظروف الدولية الصعبة اليوم، فهى الوسيلة الوحيدة للرقابة والحد التى تعمل فيما يتعلق بالأسلحة الإستراتيجية فى بلدينا ".

وتابع البيان:"نعتبر أنه من الضرورى الحفاظ على هذه الآلية وضمان بقائها. نحن مقتنعون بأن هذا من شأنه أن يلبى مصالح كل من روسيا والولايات المتحدة والمجتمع الدولى بأسره ، ويضمن إمكانية التنبؤ بالوضع فى مجال الصواريخ النووية ويساهم فى الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".

وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأمريكى والروسى بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، خلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التى تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتم وضع الوثيقة ليتم تطبيقها فى غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.