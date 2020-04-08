وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر المليشيات الانقلابية خلال الضربات المساندة التي نفذتها طائرات التحالف العربي أثناء تقدم قوات الجيش على الأرض..مضيفا أن قوات الجيش آسرت عناصر من المليشيات الحوثية ، كما تم تأمين مساحات واسعة في محيط اللبنات وجبال الندر ، في ما لاتزال العملية مستمرة وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني في أكثر من أتجاه.