الجارديان: تركيا لديها أعلى معدل إصابة متزايد لعدوى كورونا فى العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن معدل الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، أصبح الأسرع فى العالم، مشيرة إلى أنه برغم بسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، فإن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصر على أن العمل العادى يجب أن يستمر.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ الإعلان عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكورونا فى تركيا قبل أربعة أسابيع، وصل عدد الإصابات إلى 30.217. ورغم أن معدل الوفيات تظل أقل مما فى دول أخرى ضربها الوباء بشدة، حيث يوجد بتركيا 649 حالة وفاة، إلا أن أرقام العدوى تشير إلى أن تركيا لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة فى العالم.

وتتابع الصحيفة قائلة إن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى اعتاد على استخدام الأساليب المتشددة، قد رفض دعوات نقابات الأطباء والسياسيين المعارضين بوقف ذهاب الناس إلى العمل والبقاء فى المنزل، وأصر على أن عجلة الاقتصاد يجب أن تظل دائرة.

ولا تزال تركيا تتعافى من آثار انهيار العملة فى عام 2018، ويخشى كبار الاقتصاديين وصناع السياسة أن الركود الذى سيسببه وباء كورونا أمر لا مفر منه.

وقد وزادت حكومة أنقرة بشكل تدريجى من إجراءات مكافحة الوباء، بما فى ذلك وقف الرحلات الجوية وتعليق المعابر الحدودية والسفر بين المدن وحظر التجمعات العامة والصلوات الجماعية وإغلاق المدارس وأغلب المحال.

لكن حملة التبرعات التى قادتها حكومة أردوغان تعرض لانتقادات بعدما أصبح أن الموظفين فى بعض الشركات التى لها صلات قوية بالحزب الحاكم العاملين المدنيين يجب أن تقدموا تبرعات إجبارية من مرتباتهم. وفى نفس الوقت، تم وقف جهود جمع الأموال من مجالس المدن التى تسيطر عليا المعارضة فى اسطنبول وأنقرة وإزمير.

كما أن منظمة صحفيين يلا حدود قالت إنه تم اعتقال سبعة صحفيين بعد نشر أخبار عن وباء كورونا، وتم اتهامهم بنشر الذعر. ويوجد على الأقل 385 شخص يجرى التحقيق معه لنشر انتقادات عبر السوشيال ميديا.