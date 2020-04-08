التنمية المحلية: نتصدى بكل قوة لأى محاولات اعتداء على أملاك الدولة خلال حظر التجول

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه يتابع مع المحافظين على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمُحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأوضح شعراوى، أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى والازالة الفورية لأى تعديات، أو محاولات التعدى على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تتطبقها الدولة بالمحافظات، مشيرا إلى أنه طالب المحافظين بإستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة.



كما طالب شعراوى المحافظين بضرورة التنبية على مهندسى الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولى المناطق بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف وإتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.



وشدد شعراوى على ضرورة التنبية على مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد اليومى من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى سواء بالزراعة أو بإقامة مبانى عليها.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط وإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.



وشدد شعراوى على أن الإزالات لابد أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين وتطبيق دولة القانون والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.



ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمخالفات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع فى تنفيذ إزالة التعديات.

