اليوم السابع
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التفتيش الصيدلى بالأقصر يضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:43 ص
التفتيش الصيدلى بالأقصر يضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر التفتيش الصيدلى بالأقصر يضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة نعمة عبد اللطيف مدير عام إدارة الصيدلة بالأقصر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وخرجت تلك الحملات بتكليف من الدكتور أحمد كامل مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، وتكليف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، والدكتورة نعمه عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للصيدلة، وتوجيهات الرقابة الإدارية للمرور على الصيدليات وضبط سوق الدواء، حيث أسفر المرور على إحدى الصيدليات بمركز إسنا عن ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصرى بالمخالفة للمادة 57 و59 و81 لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقد تم تحرير محضر رقم 5883 جنح إسنا للعرض على النيابة.

كانت قد تقدمت مديرية الشئون الصحيه بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لجميع المتطوعين في مكافحه فيروس كورونا، موجهة الشكر إلى الشباب الذين قاموا بالجهود الذاتية بدعم البلد ونشر الوعي، حيث تقدم مجموعه من الشباب منذ بدء الأزمة إلي مديرية الشئون الصحية بالأقصر وأبدوا رغبتهم الشديدة في تقديم يد العون، بدون أي مقابل وعلي حسابهم الشخصي.

وأضافت أنه تم بالفعل تدريب مجموعة منهم بالتعاون بين إدارة الوقائي ومكافحة العدوي بالمديرية، وإدارة الإعلام وذلك بتوجيهات وكيل وزارة الصحه بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، حيث تم تدريبهم علي طرق إنتقال الفيروس ووسائل مكافحة العدوي والتطهير المنزلي والأماكن العامة والإرشادات الواجب إتباعها للوقاية من الفيروس، وعلي أثرها قام الفريق المتدرب بتدريب باقي المجموعه والمكونة من ما يقرب من 90 شاب وفتاه، حيث قاموا بتحضير محلول الكلور المطهر وحياكه أكثر من ألف كمامه صناعة يدوية للعمل أثناء التطهير، وتوجهوا علي أثرها للأماكن العامة والأكثر ازدحاماً، مثل البريد وماكينات الصرف والأسواق والمواقف للتطهير بعد مواعيد العمل وكذلك التوعية أثناء فترة الإزدحام بطرق الوقاية ومكافحة العدوي للعاملين والعامة.


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