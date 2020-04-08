التضامن: تقديم الدعم النفسى والتوعوى داخل دور الرعاية

كتب مدحت وهبة

قدمت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مبادرة " بينا مصر بكرا أحلى" الدعم النفسى والمعنوى للأبناء داخل دور الرعاية، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.



تستهدف المبادرة الأبناء فى دور الرعاية فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال 200 متطوع من الأخصائيين النفسيين الذين يقدمون لهم الدعم النفسى عن طريق ممارسة الأنشطة النفسية مع الأبناء للتخفيف من حدة الأجواء السلبية المحيطة، وأيضا توعيتهم بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية وتوعيتهم بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتقال العدوى.



وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لتعقيم وتطهير كافة دور الرعاية الموجودة على مستوى الجمهورية بشكل دائم بما يضمن سلامة الأبناء والمسنين داخل دور الرعاية .



تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (1)



تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (2)



تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (3)



تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (4)













