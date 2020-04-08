اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تقديم الدعم النفسى والتوعوى داخل دور الرعاية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:21 م
التضامن: تقديم الدعم النفسى والتوعوى داخل دور الرعاية تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مبادرة " بينا مصر بكرا أحلى"  الدعم النفسى والمعنوى للأبناء داخل دور الرعاية، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تستهدف المبادرة الأبناء فى دور الرعاية فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال 200 متطوع من الأخصائيين النفسيين الذين يقدمون لهم الدعم النفسى عن طريق ممارسة الأنشطة النفسية مع الأبناء للتخفيف من حدة الأجواء السلبية المحيطة، وأيضا توعيتهم بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية وتوعيتهم بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتقال العدوى.

وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لتعقيم وتطهير كافة دور الرعاية الموجودة على مستوى الجمهورية بشكل دائم بما يضمن سلامة الأبناء والمسنين داخل دور الرعاية .

تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (1)
تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (1)

 

تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (2)
تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (2)

 

 

تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (3)
تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (3)

 

 

تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (4)
تقديم الدعم النفسي والتوعوي لابناء داخل دور الرعاية (4)

 


 


 



 

التضامن الدعم النفسي للابناء بدور الرعاية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة