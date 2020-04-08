التصدى لـ6 حالات بناء مخالف فى أحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الاسكندرية حملات التصدى لظاهرة البناء المخالف، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لمحاربة مافيا البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.

وشن حى العامرية ثان حملة إزالة مكبرة، وفقا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بشن حملات لإزالة الفورية وايقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى ولحماية أرواح المواطنين، حيث شن الحى حملة مكبرة فى وجود رئيس وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة، وإشغال الطريق ومتابعة بحملة صباحية، وأسفرت الحملة عن إيقاف اعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى بالكينج بحرى خلف بنزينة التعاون وتم التحفظ على 6 شكاير اسمنت، و30لوح من الخشب، إيقاف أعمال بشده خشبية لدور ثانى بالوادى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

فيما شن حملة وسط الاسكندرية، حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف ؛حيث تم فك 4 شدات خشبية، والتحفظ على مواد البناء؛بقرية أبيس العاشرة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرى حيث قام حى وسط بدفع حملة مكبرة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية، لوقف أعمال البناء المخالف بقرية أبيس العاشرة، وتم خلال الحملة وقف اعمال البناء المخالف وفك 4 شدات خشبية، منهم 2 شدة اعمدة، بشارعي" آل سعود" من الطريق الدائرى وكلية الطب البيطرى بقرية أبيس العاشرة، بالاضافة إلى التحفظ على كميات كبيرة من حديد التسليح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بمشاركة إدارة المتابعة بحى وسط

ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الاشغالات والتعديات بنطاق الاحياء، وتعليمات العميدفادى وديع رئيس حى وسط، قام حى وسط اليوم بدفع حملة صباحية لازالة الاشغالات والتعديات من شوارع محرم بك، حيث توجهت الحملة إلى شوارع :محرم بك، جرين، منشا، وعبد السلام رجب، وتم خلالها رفع وإزالة كافة الاشغالات، التعديات، الفروشات، التعريشات، واشغالات الباعة الجائلين، والتحفظ عليها.