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البرتقال فى المقدمة بسبب كورونا.. 100% زيادة فى المبيعات بـ"فلوريدا"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:49 م
البرتقال فى المقدمة بسبب كورونا.. 100% زيادة فى المبيعات بـ"فلوريدا"
كتبت: نهال طارق

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يقوم المستهلكون الأمريكيون بتخزين المواد الغذائية الأساسية في ظل تفشي وباء كورونا ومن ضمنها عصير البرتقال، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

ارتفعت مبيعات عصير البرتقال في الولايات المتحدة حوالي 38% في الأسابيع الأربعة المنتهية في 28 مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبلغت ولاية فلوريدا عن ارتفاع في الطلب على عصير البرتقال بنسبة 100%، ووصف شانون شيب أحد المسئولين في الولاية ما حدث من ارتفاع في المبيعات من زيادة أنه أمر غير متوقع وأضافت "التوقعات الحالية تشير إلى أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على المدى القصير على عصير البرتقال".

ووفقا للتقرير ارتفعت مبيعات عدد من المواد الغذائية بشكل كبير حيث اتجه الأشخاص التي أصدرت ولاياتهم أمر البقاء في المنزل بشراء وتخزين السلع.

عصير البرتقال على وجه الخصوص هو المفضل للكثيرين عندما يمرض الناس أو يخافون من ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن موسم الأنفلونزا أدى أيضًا إلى زيادة المبيعات في الولايات المتحدة ويقول الخبراء ان البعض يلجأ اليه كمصدر طبيعي للحصول على فيتامين سي وتقوية المناعة.

وقالت ناتالي سيكستون التي تعمل في قسم التسويق بإحدى الشركات المصنعة لعصير البرتقال إن الطلب زاد بنسبة 25% في منتصف شهر مارس وكانت هذه الزيادة في مبيعات الحمضيات عموما وعلى رأسها عصير البرتقال والجريب فروت.

وقالت إن الطلب المتزايد في تجارة التجزئة عوضت الانخفاضات في القنوات الأخرى، حيث تعتمد المصانع على المطاعم والكافيتريات ولكن بعد أوامر الالتزام بالمنزل أغلقت هذه الوجهات.

في السابق، كانت مبيعات عصير البرتقال في انخفاض مستمر وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية  حيث انخفض معدل استهلاك الفرد من عصير من حوالي 6.1 جالون في عام 1998 إلى 2.5 جالون في عام 2018.

 

 


الولايات المتحدة

ولاية فلوريدا

عصير البرتقال

وباء كورونا

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