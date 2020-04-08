البحرين: خروج 7 حالات جديدة من الحجر الصحى وارتفاع إجمالى المتعافين لـ467

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشارت الصحة البحرينية، عبر حسابها على تويتر، إلى أن العدد الإجمالى للذين خرجوا من الحجر الصحى الاحترازى بلغ 539 شخصًا حتى اليوم، مع إعلان تعافى حالتين إضافيتين من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين 467 حالة حتى الآن.





وكانت وزارة الصحة فى البحرين، أعلنت أمس الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة .

ووفقا لحساب الوزارة على تويتر، فإن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبى المختص هو وجميع الحالات القائمة فى مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.

من ناحية أخرى، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بأن الخطوات الاستباقية التى اتخذتها البحرين كان لها الدور الكبير فى استمرار حرية التنقل والخروج من المنزل للضرورات المعيشية للجميع، مشيرا إلى أن كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات هدفها الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة كونها أولوية دائمة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، نوه الأمير سلمان بن حمد، بأن ما تحقق من نجاحات للعمل من المنزل جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من بنيةٍ تحتية متطورة للاتصالات استثمرت فيها البحرين وتميزت بها عبر عقود طويلة، مضيفاً بأنه سيتم مواصلة تطويرها باستمرار لمواكبة أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية.