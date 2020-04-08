اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:25 م
خالد صلاح
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البحرين: الحكومة ستسدد فواتير الكهرباء والمياه للمواطنين والشركات

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:15 م
البحرين: الحكومة ستسدد فواتير الكهرباء والمياه للمواطنين والشركات العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة
رويترز

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أعلنت وزارة العمل فى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف فى القطاع الخاص من أبريل - يونيو.

وأضافت، فى بيان لها، أن الحكومة ستسدد فواتير الكهرباء والمياه لجميع المواطنين والشركات البحرينية للمساهمة في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة فى البحرين، أمس الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

ووفقا لحساب الوزارة على تويتر، فإن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبى المختص هو وجميع الحالات القائمة فى مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.

فى نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تعافى 7 حالات إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين إلى 465 حالة حتى الآ
 
 

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حكومة البحرين

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كورونا فى البحرين

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