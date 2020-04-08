البحرين: الحكومة ستسدد فواتير الكهرباء والمياه للمواطنين والشركات

رويترز

أعلنت وزارة العمل فى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف فى القطاع الخاص من أبريل - يونيو.

وأضافت، فى بيان لها، أن الحكومة ستسدد فواتير الكهرباء والمياه لجميع المواطنين والشركات البحرينية للمساهمة في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة فى البحرين، أمس الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

ووفقا لحساب الوزارة على تويتر، فإن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبى المختص هو وجميع الحالات القائمة فى مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.