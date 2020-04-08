اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يطلق حزمة Team Europe لدعم الشركاء فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:20 م
الاتحاد الأوروبى يطلق حزمة Team Europe لدعم الشركاء فى مواجهة كورونا قادة الاتحاد الاوربى
كتبت: هناء أبو العز

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أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة "Team Europe" لدعم البلدان الشريكة في مكافحة جائحة وباء فيروس كورونا وعواقبه.

والهدف من نهج "فريق أوروبا" هو جمع الموارد من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية، لاسيما بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وتعهدت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي بالفعل بتقديم دعم مالي يصل إلى أكثر من 15.6 مليار يورو من البرامج الحالية.

وأكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم التزامها بالمساهمة في هذا المسعى المشترك وتقديم مساهمات مماثلة، وكذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ليكون الرقم الإجمالي لحزمة "Team Europe" يصل إلى أكثر من 20 مليار يورو.

سيساعد الاتحاد الأوروبي الدول الأكثر ضعفًا في أفريقيا، وجوار الاتحاد الأوروبي - دول غرب البلقان، والدول الشريكة الشرقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وسيركز أيضًا على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين والمعوقين، وكذلك المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا والمجتمعات المضيفة لهم.

سيركز دعم الاتحاد الأوروبي على الاستجابة للأزمة الصحية المباشرة والاحتياجات الإنسانية الناتجة عنها، وسيشمل ذلك دعم خطط الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، وتقديم الدعم الإنساني في البلدان المتضررة؛ وتعزيز أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي، وكذلك قدرات الدول الشريكة واستعدادها للتعامل مع الوباء؛ والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الفورية، بما في ذلك دعم القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات الحكومية للحد من الفقر.

كما سيشجع الاتحاد الأوروبي، بصفته فاعلاً عالمياً ومساهماً رئيسياً في نظام المساعدة الدولية، استجابة متعددة الأطراف منسقة بالشراكة مع الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

تم إطلاق حزمة "Team Europe" في سياق مؤتمر عبر الفيديو لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي، برئاسة الممثل السامي جوزيب بوريل.

 قدم مفوض الشراكات الدولية، جوتا أوربيلينين وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسيع، اقتراح النهج كما هو موضح في الاتصال المشترك بين اللجنة والممثل السامي بشأن الاستجابة العالمية لمكافحة الوباء، الذي اعتمد في 8 أبريل 2020.

 

 

 


الاتحاد الاوروبى

كروونا

شركاء الاتحاد

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