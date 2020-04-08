اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يخصص 75 مليون يورو مساعدات لدعم الجزائر لمواجهة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:27 م
الاتحاد الأوروبى يخصص 75 مليون يورو مساعدات لدعم الجزائر لمواجهة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الجزائر أ ش أ

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أعلن أوليفر فاريلى مفوض الاتحاد الأوروبى، لسياسة الجوار عن تقديم 75 مليون يورو مساعدات مالية إلى الجزائر لمساعدتها فى محاربة فيروس كورونا.

وقال فاريلى - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى - "عبرت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية صبرى بوقادوم، عن تضامن الاتحاد الأوروبى مع الجزائر واستعداده لتلبية الاحتياجات العاجلة فى مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى قرر تخصيص مساعدة مالية قدرها 75 مليون يورو للجزائر لدعم الصحة العامة، وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن فى وقت سابق اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1572 حالة إصابة، و205 حالات وفاة.

 


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