الاتحاد الأفريقى: اختفاء نحو 15% من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة بسبب كورونا

وكالات

كشف الاتحاد الأفريقى، أن 20 مليون وظيفة في القارة الأفريقية باتت مهددة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وتوقع الاتحاد الأفريقي في دراسة له، أن تخسر الحكومات الأفريقية ما بين 20 إلى 30% من الإيرادات المالية، التي وصل حجمها 500 مليار خلال العام 2019، مشيرًا إلى أنه من المتوقع اختفاء نحو 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة خلال العام الجاري.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتزايد التحذيرات دوليًا وإقليميًا من تأثير كورونا بشريًا واقتصاديًا على القارة الأفريقية، وسط دعوات إلى تقديم المساعدة لأفريقيا من أجل احتواء الفيروس، المنتشر في نحو 51 من دولها، ومتسببًا فى إصابة أكثر من 10 آلاف شخص.

جدير بالذكر أن أن مفوضية منظمة الاتحاد الأفريقي علقت عمل موظفيها داخل مقر المنظمة بأديس أبابا لمدة ثلاثة أسابيع قابله للتجديد، على أن يستمروا في ممارسة كافة أعمالهم من خلال بقائهم في بيوتهم عبر شبكة الإنترنت، مع السماح لهم بالتواجد في المنظمة للأعمال الضرورية، وذلك اتباعا لسياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان المترجم الخاص لرئيس المفوضية موسي فكي محمد قد أصيب بفيروس كورونا .

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريك، قد أعلن الشهر الماضي إغلاق مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر دوياريك "لزيادة الحذر وبعد قرار خفض عدد الموظفين الموجودين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقرر إغلاق المقر أمام عامة الناس وتعليق جميع جولات الزيارة حتى إشعار آخر".