الإندبندنت تكشف: تعثر محادثات بريكست التجارية لتوقف الاجتماعات بسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

تعثرت محادثات التجارة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بريكست، حيث لم يوافق المفاوضون بعد على جدول زمني لعقد الاجتماعات عبر الفيديو ليحل محل الاجتماعات التي عطلتها جائحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

و قال المتحدث باسم فريق التفاوض في مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ، إن ميشيل بارنييه ، كبير المفاوضين ، سيتحدث مع نظيره البريطاني ديفيد فروست الأسبوع المقبل "لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن جدول زمني للخطوات التالية من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام ".

وقال المتحدث إن المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع اقتصرت على الاتصال "الفني" بين الجانبين ، مع عدم وجود مفاوضات حقيقية على الرغم من المسافات الكبيرة بين الجانبين.

وتأتي أنباء المحادثات المتوقفة بينما يظهر استطلاع جديد دعمًا شعبيًا قويًا لتمديد الفترة الانتقالية ، حيث تظل المملكة المتحدة مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي وتحافظ على مزايا العضوية.

بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية ، وموعدها حاليًا في نهاية العام ، ستغادر المملكة المتحدة بأي صفقة تجارية لديها مع التكتل - وستنتهي بشروط منظمة التجارة العالمية الضارة اقتصاديًا إذا لم يكن لديها أي اتفاق.

وقالت إدارة بوريس جونسون منذ فترة طويلة أنها لن تمدد الفترة الانتقالية لأي سبب ، وقد وضعت السياسة في القانون.

لكن استطلاعًا جديدًا أجرته JL Partners WPI ، وجد أن 19 في المائة فقط من الناس يؤيدون استراتيجية الحكومة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 مهما كان الأمر.

على النقيض من ذلك ، يعتقد 38 في المائة من البريطانيين أن الحكومة يجب أن تمدد الفترة الانتقالية للمملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى لفترة طويلة تستغرق حتى انتهاء تفشي الفيروس التاجي.