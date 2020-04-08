أبوظبى (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الاماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفى مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، أن وزيري الخارجية بحثا كذلك - خلال الاتصال - مستجدات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وتأثيراته على مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تناول سبل تعامل البلدين مع هذا التحدى وأهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات من أجل احتواء الفيروس وتجاوز تأثيراته.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين بلاده وكوريا الجنوبية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين . وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها سول في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، والتي أسهمت في تراجع معدلات الإصابة.. مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الدول وتضافر الجهود العالمية من أجل احتواء هذا الفيروس.

وأشاد بالتعاون القائم بين البلدين، والذي يأتي تجسيداً لما يجمعهما من شراكة استراتيجية.. مثمنا الدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية لدولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء الإماراتى، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى،اعتمد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، وذلك بهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعى فى الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يترأس اللجنة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، ويأتى تشكيلها فى ضوء القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفى إطار الجهود الحكومية لدعم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع على مختلف الأصعدة، وتقديم كامل الدعم المطلوب للمتطوعين وجهات التطوع وتنسيق العمل فيما بينهم.

وتفعيل منصة "متطوعين.امارات" كمنصة رئيسية لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

تضم اللجنة في عضويتها كلا من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، كنائب للرئيس، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وم الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة وعبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبيد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية للطوارىء والأزمات والكوارث.