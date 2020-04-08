وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين بلاده وكوريا الجنوبية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين .

وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها سول في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، والتي أسهمت في تراجع معدلات الإصابة.. مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الدول وتضافر الجهود العالمية من أجل احتواء هذا الفيروس.
وأشاد بالتعاون القائم بين البلدين، والذي يأتي تجسيداً لما يجمعهما من شراكة استراتيجية.. مثمنا الدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية لدولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.