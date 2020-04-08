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الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كولومبيا لدعمها فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:17 م
الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كولومبيا لدعمها فى مواجهة كورونا مساعدات الإمارات
كتب محمد جمال

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أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

 

وقال سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا: "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى كولومبيا تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)".

 

وأضاف العويس "إن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب كولومبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.
 

كما أشار العويس إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 63 مواطناً كولومبياً من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.


الإمارات

مساعدات

كورونا

فيروس كورونا

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