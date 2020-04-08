اليوم السابع
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"الأعلى لتنظيم الإعلام" يحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى 6 أشهر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:53 م
"الأعلى لتنظيم الإعلام" يحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى 6 أشهر مكرم محمد أحمد

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى 6 أشهر، لنشره تصريحات لم تدل بها وزيرة الصحة وتسيئ إلى الصيادلة ولإثارته القلق بين القراء بتشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص ولاستخدامه ألفاظ وعبارات لا تليق"، بحسب حيثيات القرار.

وقال المجلس، إن القرار يأتي في ضوء توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي وعدم بث الآراء التي تعتمد على الشائعات والأكاذيب في تقييم الموقف الطبي.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقت شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية، وتستكمل لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل مناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية لوباء كورونا بالإضافة إلى استكمال مناقشة مخالفات 20 برنامج من البرامج الطبية التي تبث على عدد من القنوات الفضائية الخاصة.

 


مكرم محمد أحمد

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

صحيفة الشورى

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