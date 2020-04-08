الأردن توقف استيراد البضائع الإيطالية بشكل فورى عقب تفشى كورونا

كتب مصطفى عنبر

أوقف وزير العمل الاردنى - رئيس الفريق الوزاري لإستمرارية العمل- استيراد التفاح القادم من إيطاليا بشكل فوري، وكافة البضائع ذات المنشأ الايطالي؛ نتيجة تفشي فايروس كورونا هناك، واعتبارها إحدى الدول الموبؤة بهذا الفايروس.

وقالت صحيفة الدستور الأردنية، أن هذا القرار جاء بعد شكوى تقدم بها موظفو نقطة تفتيش في معبر "الشيخ حسين" لبرنامج "وسط البلد" ، قالوا فيها أن هناك كميات كبيرة من التفاح ذات المنشأ الايطالي، وحديثة التاريخ، تدخل الأردن عبر المعبر؛ الأمر الذي يشكل خطراً عليهم من انتقال فايروس كورونا جراء تفتيش وحصر تلك البضائع.

وعبر موظفون عن استيائهم من دخول بضائع منشأها دولة ايطاليا، والتي تعتبر من أكثر البلدان الأوروبية انتشاراً لفايروس كورونا.

وأعرب عدد من موظفي جمارك معبر الشيخ حسين عن تقديرهم للقرار الذي يمثل انتصارا لجهود مكافحة الوباء مقدرين لبرنامج وسط البلد هذا الجهد.