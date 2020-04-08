اليوم السابع
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الأردن تسجل 5 حالات جديدة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 150 حالة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:22 م
الأردن تسجل 5 حالات جديدة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 150 حالة وزير الصجة الأردنى
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى، تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى المملكة، اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الكلى للإصابات إلى 358 حالة.

وقال وزير الصحة، إن الإصابات الخمس الجديدة فى العاصمة عمان، ومعظمها لمخالطين لبعض المصابين فى الفيروس.

كما أعلن وزير الصحة عن تسجيل 12 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالى للمتعافين من المرض إلى 150.

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وأشار جابر، إلى أن وزارة الصحة ستطلق منصة خدمات إلكترونية قريباً، بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية "حكيم"، لصرف الأدوية المزمنة للمرضى، بهدف تمكينهم من الحصول على الدواء إلكترونياً دون الذهاب للمنشآت الصحية، موضحاً أن عملية توزيع الأدوية ستتم من قبل متطوعين وكوادر وزارة الصحة إلى منازلهم.

وجدد وزير الصحة، التأكيد على أن انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس لا يعنى زوال الخطر، مشيراً إلى أن الأردن يعد نموذجاً فى المنطقة والعالم بالتعامل مع المرض، مشدداً على أن التزام المواطنين سيحافظ على حياتهم وحياة أبنائهم.

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة ابتداءَ من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، وكان عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن أعلن اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذى يهدف لحماية حقوق العمال فى ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات كورونا.

وقال الرزاز فى مؤتمر صحفى: "نحن اليوم فى ظل دولة القانون التى نسعى فيها إلى دولة قوية تطبق القانون بالتساوى على الجميع بدون محاباة حماية للمواطن ومجتمع قوى يعرف حقوقه وواجباته ويلتزم بالقانون ولا يتطاول الفرد فيه على حقوق الآخرين"، متابعا: "نحن فى دولة إنتاج تعمل بشراكة مع العامل وصاحب العمل لتذليل جميع الصعوبات وتستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطنى وصولا إلى التعافى إن شاء الله، وفى دولة تكافل تقدم فيها الخدمات الاساسية مهما كانت الظروف وتقدم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرا".


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