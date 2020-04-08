اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. الباعة يفترشون شوارع الحسينية فى الشرقية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:00 ص
اضبط مخالفة.. الباعة يفترشون شوارع الحسينية فى الشرقية افتراش الباعة الشوارع بالحسينية
الشرقية - إيمان مهنى

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حصل اليوم السابع علي صور لتكدس المواطنين بأحد الشوارع الجانبية من السوق بمدينة الحسينية في الشرقية ، حول الباعة الجائلين.

وقال صاحب الصور ويدعي علاء الشبراوي ، لـ "اليوم السابع"،  إنه رصد إيصال تحصيل رسوم فئة 10 جينة مع أحد البائعين، والذي يخالف تعليمات مجلس الوزراء بفض التجمعات منعا لانتشار فيرس الكورونا.

من جانبه قال علي الصناديلي رئيس مدينة الحسينية، أنه إيصال فئة 10 جينهات، هو إيصال رسم إشغال طريق والذي يحرر للباعة من المخالفين ويشغلون الطريق طبقا للقانون، لافتا انه منذ صدور تعليمات مجلس الوزراء بفض التجمعات ، تتوجه يوميا حملات لفض الأسواق في المدينة والقري، لافتا أن بعض الباعة يفترشون الشوارع الجانبية ولكن بطريقة فردية وليس تجمع، وفور رصدهم يتم التعامل معهم بشكل قانوني.

يشار إلي أن محافظة الشرقية، قد شددت علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتي شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .

 

 


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