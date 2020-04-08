اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:06 م
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استرداد 10 آلاف متر تعديات علي الأملاك الزراعية والمباني بالسويس

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:37 م
استرداد 10 آلاف متر تعديات علي الأملاك الزراعية والمباني بالسويس حملة ازالة
السويس - السيد فلاح

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 قامت محافظة السويس بعدة حملات بنطاق الاحياء، تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بشأن التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومنع استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في القيام بأعمال البناء المخالف، وبناء علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتشديد وتكثيف العمل لتنفيذ.

 
أسفرت الحملة عن إزالة تعديات علي أملاك الدولة وتم استرداد هذه الأراضي بعد إزالة التعدي عليها وأسفرت الحملات عن تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات في حى الجناين في 4 حالات تعدي بمساحة ٥٨٨ متر مربع وإزالة تعدي في حالة واحدة حالة بقرية كبريت علي مساحة ٢٠٠ م عبارة عن بناء علي أرض زراعية وتم عمل محاضر زراعة للمخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كذلك إزالة التعدي بمنطقة أرض الزرفان بجوار السكة الحديد ضمن الـ٥ فدان.
 
وفي حي فيصل تم إزالة تعدي علي أملاك الدولة في مدينة 24 أكتوبر بحي فيصل علي مساحة 5000 متر مربع عبارة عن أسوار داخلية ،وفي حي السويس تم إزالة تعدي في المهد بمساحة ٥٠٠ متر مربع بمنطقة الغريب و500 متر أخري تعدي في نطاق شارع أمين الحسيني والفرز بحي السويس.
 
وفي حي الأربعين تم إزالة تعدي في المهد علي قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 400 متر مربع بنطاقة تقسيم المغربي، وفي حي عتاقة تم إزالة تعدي علي أملاك دولة بمنطقة عرب المعمل.
 
وبلغ إجمالي المساحات التي تم إزالة التعديات والإشغالات عليها بنطاق الأحياء الخمس مساحة 7.3 ألف متر مربع أرض مباني و2.6 ألف متر أرض زراعية حتى الآن ومازال العمل مستمر لاستراداد حق الشعب وأملاك الدولة.
واعطي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس توجيهاته للجهات المعنية والأمنية والتنفيذية بالضرب بيد من حديد لمن يتعدي علي أملاك الدولة والاحالة للنيابة العامة لمن يخالف ذلك.
 
 

السويس

اخبار السويس

عبد المجيد صقر

محافظ السويس

التعدى علي املاك الدولة

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