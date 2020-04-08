استئناف حركة الطيران المتجهة إلى خارج ووهان بعد 11 أسبوعا من الإغلاق .. صور

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أقلعت طائرة الرحلة الجوية إم.يو.2527 التابعة لشركة خطوط شرق الصين الجوية، وهي أول رحلة جوية تغادر ووهان بعد رفع الإغلاق عنها، صباح اليوم الأربعاء من مطار تيانخه الدولي بووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، ووصلت إلى مطار فينيكس الدولي في سانيا بمقاطعة هاينان جنوبي الصين في اليوم نفسه.

ووبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قد رفعت ووهان قيود السفر لخارجها بداية من اليوم الأربعاء بعد ما يقرب من 11 أسبوعا من الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

لم يعد إسم مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، غريبا على أذان اغلب سكان العالم، بإعتبارها بؤرة تفشى لفيروس كورونا، بعد ظهور أول إصابة في أواخر ديسمبر الماضى، وانتشر الفيروس سريعا بعدها في دول العالم، يحصد أرواح البشر، لذا فإن إسم هذه المدينة لن يُنسى على مر عصور عديدة قادمة.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لمظاهر الحياة في ووهان الصينية التي بدأت تعود تدريجيا بعد تصريحات مسئولى الصين بشأن الحد من إنتشار الفيروس، على الرغم من إستمرار مكافحته للقضاء عليه.

وأشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشى فيروس كورونا، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

كما أظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوزت مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة.

عودة حركة الطيران من وإلى ووهان الصينية

قائد أول رحلة طيران

أول رحلة طيران

عودة حركة الطيران