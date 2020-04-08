اليوم السابع
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ازالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز سوهاج ودهان الأشجار بجزيرة شندويل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:48 م
ازالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز سوهاج ودهان الأشجار بجزيرة شندويل جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

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شنت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة   محمد عبد الحميد امبابي حملة ازالة على الاراضى الزراعية حيث تم ازالة  6حالات على مساحة  3قراريط و18 سهم بقرية باجا والسطح

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج باشراف محمد عبد الحميد امبابي بحظر إقامة الاسواق الأسبوعية حيث تم إغلاق سوق الاربعاء بقرية عرابة ابو دهب التابعة لمركز ومدينة سوهاج .

كما تم تطهير وتعقيم بدائرة روافع القصير التابعة لمركز سوهاج، ورش منطقة سيتي بالمطهرات

 

كما  قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال دهان الأشجار على طريق اسيوط سوهاج بجزيرة شندويل التابعة لمركز ومدينة سوهاج.

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج، حملة مكبرة لإزالة 9 حالات مخالفة بناء على الأراضى الزراعية على مساحة حوالى 6 قيراط بقرية سفلاق وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبتوجيهات عبد المنعم على عبدالقوى رئيس المركز وتحت إشراف رئيس قرية سفلاق بالتصدي بكل حزم لأى مخالف يتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بدون ترخيص.

 

كما  شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة  حسين حبارير رئيس المركز حملة نظافة  وتم رفع الاتربة والقمامة والمخلفات بحمولة بلغت 7 طن ، كما تم رفع كفاءة الانارة بالموقف وتم تركيب لمبات وكشافات صوديوم جديدة بدلا من القديمة المتهالكة وعقب الانتهاء من أعمال النظافة والانارة ورفع كفاءة الموقف من انارة ونظافة تم تطهير وتعقيم موقف أخميم الشرقى ضمن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الوحدة المحلية لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


 


سوهاج

ازالة

الاراضى الزراعية

الاشجار

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