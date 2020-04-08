اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:43 م
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ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا فى باكستان لـ 4 آلاف و204

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:51 م
ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا فى باكستان لـ 4 آلاف و204 فريق طبى لمكافحة كورونا
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 4 آلاف و 204 شخص، وأوضحت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن عدد حالات الوفاة فى باكستان ارتفع ليبلغ 60 حالة، وأن إقليم البنجاب الواقع شرقى البلاد يشهد العدد الأكبر من الحالات المصابة بـ 2108 شخص.

كانت السلطات الباكستانية قد أعلنت أمس ارتفاع تعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4004 شخص بعد ظهور إصابات جديدة.

وكانت باكستان، أجلت اليوم الأربعاء، 136 مواطنا من رعاياها "العالقين" فى العراق بسبب فيروس كورونا، على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية، وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - على موقعها الإلكتروني - أن فريقا خاصا من الأطباء فحص الركاب الوافدين على متن الرحلة الخاصة فور وصولها (إسلام آباد ) صباح اليوم.

وفرضت السلطات الباكستانية حجرا صحيا على طاقم الطائرة والركاب ، وعزلتهم في أحد الفنادق المحلية، ولكنها اضطرت إلى نقل أحد الركاب إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بسبب ارتفاع درجة حرارته .

وسيتم أخذ عينات دم من الركاب وطاقم الطائرة في الفندق، ومن ثم ستسمح السلطات لأولئك الذين يكون نتيجة تحاليلهم المعملية سلبية لفيروس "كورونا " (كوفيد-19) بالعودة إلى منازلهم.

وكان طيارو الخطوط الجوية الباكستانية قد رفضوا أمس الثلاثاء، إعادة الباكستانيين "العالقين " في العراق بعد أن ثبتت إصابة طيارين اثنين ومضيفة بفيروس "كورونا".

وجاء هذا الرفض في أعقاب المواجهة بين الخطوط الجوية الباكستانية و"رابطة " طياري الخطوط الجوية الباكستانية بعد أن أصيب أفراد الطاقم الثلاثة بالفيروس ، والذين كانوا على متن الرحلة الخاصة الأخيرة التي أعادت الباكستانيين "العالقين" من كندا.

واحتجت "الرابطة " أيضا على عدم قيام شركة الخطوط الجوية الباكستانية بتوفير معدات السلامة لطاقم الطائرة، فيما وافق الطيارون على استئناف عمليات الطيران بعد أن قبلت الخطوط الجوية الباكستانية- خلال اجتماع برئاسة سكرتير شعبة الطيران- طلبهم بتوفير معدات الحماية الشخصية لأفراد الطاقم واتباع إجراءات التشغيل القياسية الأخرى فيما يتعلق بوباء "كورونا".

 


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فيروس كورونا

السلطات الباكستانيه

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