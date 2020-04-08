ارتفاع عدد إصابات كورونا فى المكسيك إلى 2785 والوفيات 141

رويترز

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141

وقالت وزارة الصحة في المكسيك، الاحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2143 بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالة.

وكان قد حث رئيس المكسيك المواطنين على البقاء في منازلهم لمنع انتشار "كاسح" لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن.