إعصار هارولد يدمر المنازل ويغرق الشوارع بفيجى ويقتل 27 فى جزر سليمان.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

وصل إعصار "هارولد" المدمر"، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى جزر فيجى، فى ميلانيزيا جنوب المحيط الهادى، بعدما ألحق دمارا واسعا فى جزر سليمان وأرخبيل فانواتو.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنى، فإنه على الرغم من تراجع شدة الإعصار من الفئة الخامسة الأقوى على الإطلاق إلى الفئة الرابعة، عند مروره قبالة الساحل الجنوبى لفيتى ليفو، الجزيرة الرئيسية فى أرخبيل فيجى، إلا أن الرياح المصاحبة له كانت عاتية للغاية، إذ وصلت سرعتها إلى 240 كلم/ساعة.





وحذرت الهيئة من أن الإعصار الاستوائى يسلك مساراً أقرب بكثير إلى الجزيرة مما كان متوقعاً سابقاً مما يجعله خطراً جداً، وناشدت السكان القاطنين فى مساكن غير آمنة اللجوء إلى الكنائس والمدارس وسائر المبانى الصلبة.

📹 وصل الإعصار المدمّر هارولد صباح الأربعاء إلى فيجي بعدما ألحق دماراً واسعاً في جزر سليمان وأرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ.#فرانس_برس pic.twitter.com/33MTJ7UgO4 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 8, 2020

يشار أن إعصار هارولد، أسفر عن مقتل 27 شخصا، عند مروره فى مجموعة جزر سليمان، مطلع إبريل الجارى، فى ذلك الوقت واصل الإعصار مساره فى المحيط الهادئ لتزداد قوته يوم الاثنين الماضى، إلى الفئة الخامسة ويضرب إسبيريتو سانتو، كبرى جزر أرخبيل فانواتو.

Heavy rain and power outages in Suva, Fiji as #TCHarold draws closer. Praying for our families and friends. Evacuation centers are in place - with #TCharold on approach and COVID19, the Pacific people a faced with more challenges from these impacts. pic.twitter.com/YZBFIGokVW — 350 Pacific (@350Pacific) April 7, 2020

فى الوقت ذاته، خلّف إعصار هارولد أضراراً كبيرة فى لوجانفيل، ثانى كبرى مدن البلاد والبالغ عدد سكانها 16 ألف و500نسمة، حيث دمر عدداً من مبانيها وتسبب بحدوث فيضانات.

بدورها، قالت كندرا جيتس ديروسو، مديرة فرع المنظمة غير الحكومية "وورلد فيجن" فى فانواتو، إن أحد الذين اتصلت بهم فى لوجانفيل قارن الأضرار الناجمة عن هارولد بتلك التى تسبب بها الإعصار المدمّر بام، الذى أودى بحياة 11 شخصاً فى 2015.

View from our bulk in Ba Town right now. Flood waters rising #TCHarold #Fiji pic.twitter.com/ca7lQ9dLnF — Lisi Naziah Tora Ali-Krishna (@Alinaziah) April 7, 2020

وفى أعقاب ذلك الإعصار المدمر أرسل المجتمع الدولى مساعدات كبيرة إلى فانواتو، لكن جيتس ديروسو أبدت خشيتها من عدم حصول الأمر نفسه اليوم لأن فانواتو تبقى حدودها مغلقة فى محاولة منها لكى تظل واحدة من الدول القليلة فى العالم التى لم يصل إليها وباء كورونا الجديد "كوفيد-19".







































