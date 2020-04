إعصار هارولد يدمر المنازل ويغرق الشوارع بفيجى ويقتل 27 فى جزر سليمان.. فيديو وصور

وصل إعصار "هارولد" المدمر"، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى جزر فيجى، فى ميلانيزيا جنوب المحيط الهادى، بعدما ألحق دمارا واسعا فى جزر سليمان وأرخبيل فانواتو.

Not too long ago around our cafe in Ba @MaiLifeMagazine #TCHarold #fiji pic.twitter.com/4b97XTvz2U

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنى، فإنه على الرغم من تراجع شدة الإعصار من الفئة الخامسة الأقوى على الإطلاق إلى الفئة الرابعة، عند مروره قبالة الساحل الجنوبى لفيتى ليفو، الجزيرة الرئيسية فى أرخبيل فيجى، إلا أن الرياح المصاحبة له كانت عاتية للغاية، إذ وصلت سرعتها إلى 240 كلم/ساعة.

وحذرت الهيئة من أن الإعصار الاستوائى يسلك مساراً أقرب بكثير إلى الجزيرة مما كان متوقعاً سابقاً مما يجعله خطراً جداً، وناشدت السكان القاطنين فى مساكن غير آمنة اللجوء إلى الكنائس والمدارس وسائر المبانى الصلبة.

يشار أن إعصار هارولد، أسفر عن مقتل 27 شخصا، عند مروره فى مجموعة جزر سليمان، مطلع إبريل الجارى، فى ذلك الوقت واصل الإعصار مساره فى المحيط الهادئ لتزداد قوته يوم الاثنين الماضى، إلى الفئة الخامسة ويضرب إسبيريتو سانتو، كبرى جزر أرخبيل فانواتو.

Heavy rain and power outages in Suva, Fiji as #TCHarold draws closer. Praying for our families and friends. Evacuation centers are in place - with #TCharold on approach and COVID19, the Pacific people a faced with more challenges from these impacts. pic.twitter.com/YZBFIGokVW