اليوم السابع
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إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع إلى 103228 والوفيات 1861

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:29 ص
إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع إلى 103228 والوفيات 1861 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 4003 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 103228 اليوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضا في الإصابات الجديدة. وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861.

وكان قد قال لوثر فيلير رئيس معهد كوخ عن تطورات الوباء في ألمانيا: "لا يمكن توقع الاسترخاء بعد فالتقلبات ممكنة دائمًا". وبعبارة محددة ، حذر فيلير: يمكن توقع زيادة أخرى فى الوفيات.


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