وتابع المسئول الإسرائيلى محذرا من أن "أى شخص ينتهك المبادىء التوجيهية للحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا سيتم التعامل معه بشكل صارم، لأنه يعرض الصحة العامة في البلاد للخطر".