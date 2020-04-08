إسرائيل تتجسس على آلاف العمال الفلسطينيين.. و"المُنسق" كلمة السر

كتب مايكل فارس

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلة، أن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، طلب من آلاف العمال الفلسطينيين الراغبين فى استيضاح صلاحية تصاريحهم، تنزيل تطبيق يسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى هواتفهم النقالة والكاميرا وأماكن هواتفهم.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ما كشفته مصادر إعلامية عن تعقب السلطات الإسرائيلية لهواتف العمال وطالبي تصاريح دخول إسرائيل، وذلك سعيا للوصول إلى بيانات أماكن تواجدهم، مستخدمة فى ذلك تطبيق يحمل اسم "المنسق" يشمل الكثير من التفاصيل من بينها الموقع الجغرافي واستخدام الكاميرا ومعرفة الملفات المخزنة على الجهاز بالإضافة لاستخدام إسرائيل للتفاصيل المذكورة لغايات أمنية.

بدورة اعترض مركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، على هذا التطبيق مؤكدا أن إجبار الفلسطينيين على تنزيل التطبيق سعيا لمعرفة تصاريحهم خطوة متطرفة واختراق للخصوصية وأن الأمر يعتبر استغلالا للواقع الحالي لغايات مرفوضة ما يتيح للأمن الإسرائيلي اختراق الخصوصيات والمساس بكرامة الإنسان.