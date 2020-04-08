اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسرائيل تتجسس على آلاف العمال الفلسطينيين.. و"المُنسق" كلمة السر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:47 م
إسرائيل تتجسس على آلاف العمال الفلسطينيين.. و"المُنسق" كلمة السر جنود إسرائيليون
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلة، أن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، طلب من آلاف العمال الفلسطينيين الراغبين فى استيضاح صلاحية تصاريحهم، تنزيل تطبيق يسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى هواتفهم النقالة والكاميرا وأماكن هواتفهم.

 

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ما كشفته مصادر إعلامية عن تعقب السلطات الإسرائيلية لهواتف العمال وطالبي تصاريح دخول إسرائيل، وذلك سعيا للوصول إلى بيانات أماكن تواجدهم، مستخدمة فى ذلك تطبيق يحمل اسم "المنسق" يشمل الكثير من التفاصيل من بينها الموقع الجغرافي واستخدام الكاميرا ومعرفة الملفات المخزنة على الجهاز بالإضافة لاستخدام إسرائيل للتفاصيل المذكورة لغايات أمنية.

 

بدورة اعترض مركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، على هذا التطبيق مؤكدا أن  إجبار الفلسطينيين على تنزيل التطبيق سعيا لمعرفة تصاريحهم خطوة متطرفة واختراق للخصوصية وأن الأمر يعتبر استغلالا للواقع الحالي لغايات مرفوضة ما يتيح للأمن الإسرائيلي اختراق الخصوصيات والمساس بكرامة الإنسان.

 


اسرائيل

تجسس

برنامج منسق

السلطات

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة