إسبانيا تشدد عقوبات انتهاك العزل فى عيد الفصح وتعتقل 3276 شخصا

كتبت فاطمة شوقى

قامت إسبانيا بتشديد العقوبات والاعتقالات لانتهاك الحجر الصحى والعزل المفروض بسبب فيروس كورونا فى البلاد، خاصة فى عطلة عيد الفصح، واعتقلت الشرطة الإسبانية 3267 شخصا،مع غرامة تتراوح بين 100 و3 آلاف يورو.

وقال مفوض الشرطة، خوسيه جارثيا مولينا "نحن نعرف بالفعل القواعد ومحاولة خداع الشرطة تعنى خداع جميع المواطنين، وانتهاك الحظر والعزل يعنى تعريض صحة الجميع للخطر"، ولذلك فإنه تم تشديد الإجراءات والضوابط على انتهاك الحظر المفروض، وخاصة فى عيد الفصح، وبنفس الطريقة التى يتم بها تعزيز مراقبة الطرق والخدمات الأساسية من محلات السوبر ماركت والصيدليات ومراكز التسوف ومحطات الوقود.

ومن بين الأمور التى تعتبر مستفزة بالنسبة لرجال الشرطة فى إسبانيا، هو انتهاك الحجر الصحى لأسباب غير مهمة مثل الرجل الذى خرج لتمشية كلبه لأكثر من 45 دقيقة على طول الشاطئ فى فالينسيا، حتى تم اكتشافه بواسطة المروحية وتم اعتقاله، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وقال مولينا إن "الغالبية العظمى هم مواطنين يحترمون القيود المقررة، منذ إعلان حالة الطوارئ، فى 14 مارس، إلا أن عطلة عيد الفصح شجعت الكثيرين لانتهاك الحجر الصحى، ولذلك فإننا نعزز من الإجراءات لضمان عدم نشر عدوى كورونا، مشيرا إلى أن حركة المرور زادت فى برشلونة بنسبة 7%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا و6180 إصابة جديدة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف شخص.