إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية سفلاق فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج، حملة مكبرة لإزالة 9 حالات مخالفة بناء على الأراضى الزراعية على مساحة حوالى 6 قيراط بقرية سفلاق وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبتوجيهات عبد المنعم على عبدالقوى رئيس المركز وتحت إشراف رئيس قرية سفلاق بالتصدي بكل حزم لأى مخالف يتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بدون ترخيص.

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير رئيس المركز حملة نظافة وتم رفع الاتربة والقمامة والمخلفات بحمولة بلغت 7 طن ، كما تم رفع كفاءة الانارة بالموقف وتم تركيب لمبات وكشافات صوديوم جديدة بدلا من القديمة المتهالكة وعقب الانتهاء من أعمال النظافة والانارة ورفع كفاءة الموقف من انارة ونظافة تم تطهير وتعقيم موقف أخميم الشرقى ضمن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الوحدة المحلية لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك بناء على توجيهات طارق الفقي محافظ سوهاج لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم

كما قامت قرية الحواويش برئاسة اشرف على بحملة إنارة وصيانة أعمدة لطريق الطواحين من الناحية الشرقية وصولا لكوبرى مناع حتى نهايته