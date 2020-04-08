إزالة 132 تعدى على الأراضى الزراعية ببنى سويف والبحيرة والمنيا وكفر الشيخ

المحافظات – محمد سليمان - حسن عبد الغفار- ناصر جودة –أيمن لطفى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف برئاسة عادل ضيف الله، 35 حالة تعد بالبناء على مساحات من الأراضى الزراعية، بقريتى قمن العروس وونا القس دائرة المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقى11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى "شنرا، اقفهص، أبسوج، منشأة عمرو، كفر منسابة، صفط الخرسا"، وذلك وسط تأمين من القيادات الأمنية، وانتشار لأفراد الشرطة وجنود الأمن المركزى، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وبحضور مسؤولى الوحدات المحلية والادارات الزراعية .

وأشار بيان صحفى اليوم الأربعاء إلى متابعة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى.

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات على الزراعات وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك بالتوازى مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.

وفى محافظة البحيرة،

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وفى هذا السياق أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار وابو حمص عن ازالة 23 حالة تعدى وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على املاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.

وأكد المهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى بإزالة التعديات بزمام منطقة الفردان بمحافظة الإسماعلية على مساحة عشرة قراريط، موضحة أنه تم تحرير محضر للمخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.

فيما أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة ان قيمة ما تحصيله من تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة قد بلغ 710 ملايين جنيه.

وأشار تقرير لجنة الإدارة المحلية والذى عرضته اللجنة على مكتب المجلس لتكليف الحكومة بتنفيذ توصياتها بشأن متطلبات محافظة البحيرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى من أملاك الدولة (الأراضى الزراعية أو أراضى البناء) التابعة للمحافظة، وقامت بتقنين بعض الحالات

وفى محافظة المنيا، تمكنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من ازالة 45 حالة تعدى على الارض الزراعية واملاك الدولة، طبقاً لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والذى أكد على ضرورة التعامل الفورى مع مختلف أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وفرض سيادة القانون وتاكيدا على تنفيذ القوانين، قامت الوحدات المحليه بقرى مركز المنيا لليوم الثانى على التوالى بتنفيذ إزالة لعدد 26 حالة تعدى منها 12 حالة تعدى على املاك دولة، و14 حالة تعدى على أرض زراعية باجمالى مساحة 2195 متر .

ومن جانبه أكد المهندس محمد سيد على رئيس المركز والمدينة على ضرورة التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة لمنع تلك التعديات وأكد أيضاً على إستمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية وإحالة اى تعديات الى النيابة العسكرية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما ترأس العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينه ابوقرقاص اليوم حملة ازاله مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء .

وقد اسفرت الحملة عن عدد 19 محضر مخالفة بناء بدون ترخيص وإحالة المحاضر للنيابة العسكرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية .

واكد رئيس المركز والمدينة إن الوحدة المحلية لا تألى جهداً فى ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه ذلك.

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وفى كفر الشيخ، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شهدت عدد من قرى مركز كفر الشيخ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، مشدداً بتحويل جميع المخالفين إلى النيابة العامة، وتطبيق القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتسليم الأرض إلى جهة الولاية التابعة لها، بالتنسيق والتعاون المستمر مع رجال الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ل " اليوم السابع "، تم تحديد المواقع التى تم التعدى عليها سواء أراضى أملاك دولة أو أراضى زراعية، وجارى تنفيذ قرارات الإزالة بقرى مراكز المحافظة تباعاً، مؤكداً أن الحملات بقرى مركز كفر الشيخ تمكنت من إزالة التعديات على 6 ألاف متر أراضى، بتنفيذ 18 قرار إزالة، بقرى محلة موسى ومسير ومتبول وكفر المنشى ومحلة القصب، مؤكداً أن الحملة قادها اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية، وأملاك الدولة، مشيرًا أن التعديات على الأراضى الزراعية خط أحمر، وأنه لن يسمح بإعادة التعدى على ما تم إزالته.

وشارك فى حملة الإزالة الموسعة العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وأحمد الجوهرى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمد رضا، نائب رئيس المدينة للقرى، محمد صلاح، نائب رئيس المدينة للقرى، وسيتم إزالة التعديات على الأراضى الراعية وأملاك الدولة خلال الايام المقبلة وتم تحديد 3 أيام لإزالة التعديات بكل مركز من المراكز، وستتم الإزالة تبعاً.