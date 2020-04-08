إزالة التعديات على مساحة 4550 متر على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بسوهاج (صور)

سوهاج - محمود مقبول

شنت مديرية أمن سوهاج،حملة لازالة التعديات على أراضى الدولة، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون ومن خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها و من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه و الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة .

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب و مساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام ، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن أسفرت تنفيذ " 39 " قرار إدارى [" 33 " قرار تعدى على الأراضى الزراعية ," 5 " قرار تعدى على أملاك الدولة بإجمالى فدان ، "2 " قيراط ، " 11 " سهم و "70 " متر بإجمالى 4550 متر .



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج