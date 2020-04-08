وقال رئيس الوزراء الكويتي - في تصريح صحفي - إن أمير الكويت أكد حرصه على عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، وتوفير كل الاحتياجات لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين، في سبل المعيشة، كما اطلع على الوثيقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت متأخر الليلة الماضية.