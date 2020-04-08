اليوم السابع
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ألمانيا تعتزم إيواء 50 طفلًا من مخيمات اللاجئين فى اليونان

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:31 م
ألمانيا تعتزم إيواء 50 طفلًا من مخيمات اللاجئين فى اليونان لاجئين - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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تعتزم ألمانيا إيواء 50 طفلًا ممن هم موجودون بدون أهلهم في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، في الأسبوع المقبل، حيث نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن حكومة ولاية ساكسونيا السفلى وعدت بإمكانية إيداعهم لديها في الحجر الوقائي لمدة أسبوعين، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
 
 كان وزير الهجرة اليوناني، جيورجوس كوموتساكوس، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن اليونان ولوكسمبورج اتفقتا على نقل 12 من القصر غير المصحوبين بآبائهم إلى لوكسمبورج، وذلك ضمن خطة لتوزيع اللاجئين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
 
وقال كوموتساكوس في بيان: "لقد تم الاتفاق على ذلك في محادثة هاتفية مع وزير خارجية لوكسمبورج يان أسيلبورن"، مضيفا "إن ذلك يعد مثالا إيجابيا للدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن رغبتها في استقبال قصر".
 
وقال أسيلبورن إن عملية النقل يجب أن تحفز الدول الأخرى على استقبال الأطفال.
 وذكر وزير الخارجية  في تصريح لـشبكة التحرير الإعلامي الألمانية: "إذا تمكنا، ونحن دولة صغيرة، من القيام بذلك، فيجب على ألمانيا وفرنسا أيضا القيام بذلك"، مضيفا: "نحن نتحدث عن 10 أطفال لكل نصف مليون نسمة".
 
ويتواجد الأطفال حاليا في جزيرتي ليسبوس وكيوس اليونانيتين. ومن المقرر أن تتم عملية النقل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. ويشار إلى أن هناك العشرات من المخيمات التي تستضيف نحو 100 ألف مهاجر في اليونان، بعضها مزدحم بصورة تفوق طاقتها الاستيعابية.
 

لاجئين

ألمانيا

اليونان

كورونا

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