أطباء مستشفى أرمنت يحتفلون بتعافى زميلهم من كورونا وخروجه من العزل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من السعادة والفرحة الكبيرة ظهرت فى مستشفى أرمنت التخصصى غرب محافظة الأقصر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عقب سماع نبأ تعافى الدكتور محمد عبد القادر أخصائى الطواريء بالمستشفى من فيروس كورونا المستجد وخروجه من مستشفى إسنا للعزل والحجر الصحى، وعودته إلى عمله بالمستشفى فور خروجه من المستشفى.

كان فى إستقبال الطبيب المتعافى من كورونا، لدى وصوله لمستشفى أرمنت غرب الأقصر، كل من مدير عام المستشفى الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، والدكتور هانى فكيه رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور محمد صلاح رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، والدكتور إبراهيم رجائي نائب مدير المستشفى لقسم الطواريء.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى:-"إننا سنظل قائمين ومكملين في خدمة الوطن والمواطنين فى ظل القيادة الحكيمة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

كانت قد شهدت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تعافى وخروج طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الدكتور محمد علي عبد القادر طبيب قلب وأوعية دموية بمستشفي أرمنت التخصصي الجديدة، وذلك بعد تلقيه الدعم الطبى والصحى اللازم داخل أروقة المستشفى المخصصة للعزل والحجر الصحى، حيث أنه خرج الطبيب المتعافى تماماً من المستشفى عقب دخوله مصاباً بفيروس كورونا المستجد يوم 2 أبريل الماضى، وخلال العزل بالأيام الماضية تحسنت حالته الصحية.



أطباء مستشفى أرمنت يحتفلون بشفاء صديقهم من فيروس كورونا



صورة تذكارية فرحاً بخروج طبيب وتعافيه من كورونا



قيادات المستشفى يستقبلون زميلهم المتعافى من كورونا